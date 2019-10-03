Соучастники совершали незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств...
«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении одного из участников организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере более 9 миллионов рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
Как сообщалось ранее, в период с февраля 2016 года по апрель 2017 года соучастники совершали незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы. Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей.
По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечен один из участников противоправной деятельности, им оказался 47-летний житель столицы.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая впоследствии была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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