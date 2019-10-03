Соучастники совершали незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств...

«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении одного из участников организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере более 9 миллионов рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Как сообщалось ранее, в период с февраля 2016 года по апрель 2017 года соучастники совершали незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы. Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей.По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».К уголовной ответственности привлечен один из участников противоправной деятельности, им оказался 47-летний житель столицы.В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая впоследствии была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53