В результате мероприятий к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечены 25 иностранных граждан...

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с прокуратурой ЗАО г. Москвы в рамках оперативно-профилактической операции выявлены нарушения миграционного законодательства.В ходе рейда полицейскими было проверено около 80 иностранных граждан, которые проживали в организованном поселении за металлическим забором в лесном массиве на территории промышленной зоны Западного округа столицы.Место пребывания данных граждан было полностью оборудовано для проживания. Так, в строительных модулях и чердаках располагались спальные места, посуда, одежда и мебель, а для поддержания тепла было подведено электричество.В результате мероприятий к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечены 25 иностранных граждан, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». На каждого нарушителя наложен административный штраф в размере пяти тысяч рублей.По решению Префектуры ЗАО г. Москвы все незаконно возведенные конструкции демонтированы и вывезены из лесного массива.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73