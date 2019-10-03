В Москве одно из старейших агентств элитной недвижимости. Консалтинговая компания Blackwood была создана еще в 1991 году.

Основной владелец компании потерял к ней интерес, из-за чего агентство начало терять клиентам и нести убытки, пишут "Ведомости". В 2018 году чистый убыток компании составил 30,6 миллиона рублей.Участники рынка говорят, что закрытие агентства было ожидаемым – компания находилась в сложном финансовом положении не первый год. Эксперты подчеркивают, что основной актив таких компаний – профессиональный менеджмент. После ухода менеджера, сделавшего Blackwood одним из лидеров рынка, руководство не смогло найти человека, способного сохранить эти позиции.С момента основания агентство Blackwood продало более 10 миллионов квадратных метров жилья.