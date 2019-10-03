Оперативники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве менее чем за сутки нашли и вернули домой троих 13-летних подростков", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве менее чем за сутки нашли и вернули домой троих 13-летних подростков, пропавших в Новой Москве.Вчера вечером в территориальный отдел полиции обратились родители школьников, проживающих на территории поселения Внуковское, которые сообщили, что их дети после окончания занятий не вернулись домой и перестали выходить на связь. Также, по их словам, двое ребят оставили записки, что намереваются уехать в другие города.Сотрудниками полиции незамедлительно были приняты меры по установлению возможного местонахождения семиклассников. В территориальные подразделения были разосланы ориентировки, опрошены соседи и друзья учащихся, опубликована информация в средствах массовой информации, а также обследованы места их возможного пребывания.В результате этой работы установлено, что подростки могут находиться в Можайском районе Московской области. В настоящее время дети найдены и переданы родителям.В отношении несовершеннолетних противоправных действий совершено не было, их жизни и здоровью ничего не угрожало», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.