В парке Дружбы у станции метро Речной вокзал продолжается масштабное благоустройство территории. Сейчас там возводят летний кинотеатр под открытым небом, который одновременно станет еще и площадкой для проведения выставок, мастер-классов и других интересных мероприятий.

В парке Дружбы у станции метро "Речной вокзал" продолжается масштабное благоустройство территории. Сейчас там возводят летний кинотеатр под открытым небом, который одновременно станет еще и площадкой для проведения выставок, мастер-классов и других интересных мероприятий.В качестве места размещения кинотеатра выбрали естественнуюнизменность в центральной части парка. Она идеально подходит для созданияамфитеатра со 160 посадочными местами. Перед рядами сидений разместитсяплощадка, на которой с одинаковой легкостью можно смонтировать киноэкран,экспозиционные стенды или установить столы для мастер-классов."В настоящий момент ведется устройство амфитеатра –зрительного зала. Для этого в склон вкручиваются сваи, затем с помощьюметаллокаркаса формируются лавочки, которые после обошьют декоративнымипанелями из лиственницы. Зрительный зал будет состоять из шести рядов, которыебудут спускаться с верхней точки холма вниз. В середине амфитеатра обустроятлестничный спуск. Ряды будут состоять из скамеек разной длины. На самом верхуих протяженность будет достигать до 25 метров, а снизу – 13,5. Вместимость"кинозала" составит 160 человек", – отметили в пресс-службе департаментакапитального ремонта города Москвы.Напомним, что в текущем году в парке Дружбы развернулисьмасштабные работы по благоустройству. В экспозиционной части парка ужеоблагородили площадки вокруг расположенных там скульптур. В районе центральнойаллеи появились качели, рассчитанные на 20 одновременно качающихся посетителей.Также обновили дорожно-тропиночную сеть, а еще разбили новые цветники.Любителиздорового образа жизни по окончании благоустройства получат в свое распоряжениеновые спортплощадки, а подрастающее поколение и их родители – новые детскиеплощадки с современными игровыми комплексами. Завершить все работы в паркеДружбы столичный департамент капремонта планирует до конца 2019 года.