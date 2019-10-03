В парке Дружбы у станции метро Речной вокзал продолжается масштабное благоустройство территории. Сейчас там возводят летний кинотеатр под открытым небом, который одновременно станет еще и площадкой для проведения выставок, мастер-классов и других интересных мероприятий.
В парке Дружбы у станции метро "Речной вокзал" продолжается масштабное благоустройство территории. Сейчас там возводят летний кинотеатр под открытым небом, который одновременно станет еще и площадкой для проведения выставок, мастер-классов и других интересных мероприятий.
В качестве места размещения кинотеатра выбрали естественную
низменность в центральной части парка. Она идеально подходит для создания
амфитеатра со 160 посадочными местами. Перед рядами сидений разместится
площадка, на которой с одинаковой легкостью можно смонтировать киноэкран,
экспозиционные стенды или установить столы для мастер-классов.
"В настоящий момент ведется устройство амфитеатра –
зрительного зала. Для этого в склон вкручиваются сваи, затем с помощью
металлокаркаса формируются лавочки, которые после обошьют декоративными
панелями из лиственницы. Зрительный зал будет состоять из шести рядов, которые
будут спускаться с верхней точки холма вниз. В середине амфитеатра обустроят
лестничный спуск. Ряды будут состоять из скамеек разной длины. На самом верху
их протяженность будет достигать до 25 метров, а снизу – 13,5. Вместимость
"кинозала" составит 160 человек", – отметили в пресс-службе департамента
капитального ремонта города Москвы.
Напомним, что в текущем году в парке Дружбы развернулись
масштабные работы по благоустройству. В экспозиционной части парка уже
облагородили площадки вокруг расположенных там скульптур. В районе центральной
аллеи появились качели, рассчитанные на 20 одновременно качающихся посетителей.
Также обновили дорожно-тропиночную сеть, а еще разбили новые цветники.
Любители
здорового образа жизни по окончании благоустройства получат в свое распоряжение
новые спортплощадки, а подрастающее поколение и их родители – новые детские
площадки с современными игровыми комплексами. Завершить все работы в парке
Дружбы столичный департамент капремонта планирует до конца 2019 года.