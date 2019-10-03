30-летний москвич за денежное вознаграждение незаконно поставил на учет в своей квартире граждан из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут...

В одной из квартир на Челобитьевском шоссе участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Северный совместно с сотрудниками территориального ОВМ выявлен факт незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.Установлено, что 30-летний москвич за денежное вознаграждение незаконно поставил на учет в своей квартире граждан из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.Дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29