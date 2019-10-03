Жертвами крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны в американском штате Коннектикут стали как минимум семь человек. Всего на борту самолёта было 10 пассажиров и три члена экипажа.

Жертвами крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны в американском штате Коннектикут стали как минимум семь человек. Всего на борту самолёта было 10 пассажиров и три члена экипажа.После взлета бомбардировщик не смог набрать нужную высоту, пилоты сообщили об этом диспетчеру и попытались совершить посадку. Однако самолет потерял управление и врезался в подсобное здание аэропорта, где находился сотрудник технического персонала.Известно, что данный бомбардировщик разработала компания "Боинг" в 30-е годы. Сейчас самолет принадлежит частному некоммерческому фонду, который занимается сохранением исторических образцов авиатехники, передает телеканал "Россия 24".