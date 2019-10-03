Город-музей Владимирской области примет Международный культурный форум

Город-музей Владимирской области примет Международный культурный форум.Этот социально-культурный проект приурочен к 40-летию со дня образования Суздальского художественно-реставрационного училища. Его выпускники успешно работают в крупнейших музейных центрах России и мира. В программе «Петербургских дней в Суздале» - мастер-классы для педагогов и студентов, творческие встречи, дискуссии, концерты, благотворительные мероприятия. Напомним, начиная с 1979 года здесь готовят профессиональных реставраторов. В 2013 году училище вошло в состав Санкт-Петербургского государственного института культуры.