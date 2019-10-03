Певица Валерия оценила экспериментальный образ Анны Седоковой. Попутно супруга продюсера Иосифа Пригожина повздорила с поклонницами коллеги по цеху.

Певица Валерия оценила экспериментальный образ Анны Седоковой.Попутно супруга продюсера Иосифа Пригожина повздорила с поклонницами коллеги поцеху.Все началось с того, что вокалистка Анна Седоковаопубликовала в "Инстаграм" несколько снимков новой фотосессии. В кадре певицапредстает в новом образе: с кроткими каштановыми волосами. Судя по всему, знаменитостьпримерила парик.Одной из первых на публикацию отреагировала певица Валерия. "Образ.👌👌👌", – кратко отметила артистка.Ниже супруга Иосифа Пригожина добавила, что экспериментальный облик Седоковойполучился "просто супер" и "в духе 90-х".Многиеподписчики Анны поддержали вокалистку. Отмечалось, что стрижка Седоковой напоминаетприческу Валерии в клипе "Самолет". "При виде первой фотки вспомнила клип на песню <самолет> 😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Даже похожая на Вас, когда стрижка была короткая. 😉", – писали обывательницы.Отметим,что с зазнобой Пригожина согласились не все, на этой почве одна из пользовательницСети даже оскорбила Валерию. "Кто бы сомневался. Вы такие ***** всю жизньпробуете", – ни с того ни с сего набросилась на артистку незнакомка.Отметим,что не робкого десятка, она всегда готова дать отпор. С хамами звездане церемонится, быстро ставит на место, причем за рамки приличия никогда невыходит."Отсутствиевоспитания принято маскировать, а Вы прям гордитесь. 🙈", – уколола звезда комментатора."Отсутствие вкуса тоже неповод для гордости", – парировала грубиянка. "Правильно. Вот и ведите себяскромнее, чтобы никто к Вам на страничку не зашел после этих слов и не убедилсяв их справедливости", – уела недоброжелательницу .