Певица Валерия оценила экспериментальный образ Анны Седоковой.
Попутно супруга продюсера Иосифа Пригожина повздорила с поклонницами коллеги по
цеху.
Певица Валерия оценила экспериментальный образ Анны Седоковой.
Попутно супруга продюсера Иосифа Пригожина повздорила с поклонницами коллеги по
цеху.
Все началось с того, что вокалистка Анна Седокова
опубликовала в "Инстаграм" несколько снимков новой фотосессии. В кадре певица
предстает в новом образе: с кроткими каштановыми волосами. Судя по всему, знаменитость
примерила парик.
Одной из первых на публикацию отреагировала певица Валерия. "Образ.
👌👌👌", – кратко отметила артистка.
Ниже супруга Иосифа Пригожина добавила, что экспериментальный облик Седоковой
получился "просто супер" и "в духе 90-х".
Многие
подписчики Анны поддержали вокалистку. Отмечалось, что стрижка Седоковой напоминает
прическу Валерии в клипе "Самолет". "При виде первой фотки вспомнила клип на песню <самолет> 😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Даже похожая на Вас, когда стрижка была короткая. 😉", – писали обывательницы.
Отметим,
что с зазнобой Пригожина согласились не все, на этой почве одна из пользовательниц
Сети даже оскорбила Валерию. "Кто бы сомневался. Вы такие ***** всю жизнь
пробуете", – ни с того ни с сего набросилась на артистку незнакомка.
Отметим,
что не робкого десятка, она всегда готова дать отпор. С хамами звезда
не церемонится, быстро ставит на место, причем за рамки приличия никогда не
выходит.
"Отсутствие
воспитания принято маскировать, а Вы прям гордитесь. 🙈", – уколола звезда комментатора.
"Отсутствие вкуса тоже не
повод для гордости", – парировала грубиянка. "Правильно. Вот и ведите себя
скромнее, чтобы никто к Вам на страничку не зашел после этих слов и не убедился
в их справедливости", – уела недоброжелательницу .