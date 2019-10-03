О деталях сегодня рассказали в ГИБДД. Все подробности в ближайших выпусках

На след лихача-мотоциклиста, по вине которого , вышли раньше, но в полицию он пришел сам. Написал явку с повинной. Напомним, женщина 1940 года рождения погибла на месте, а водитель питбайка скрылся. С момента трагедии до его явки с повинной прошло больше двух недель. Мотоциклист – житель Владимира, ему 21 год. И он накопил уже немало штрафов. О деталях сегодня рассказали в ГИБДД. Все подробности в ближайших выпусках Вестей