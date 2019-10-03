Звезда шоу Давай поженимся! Первого канала раскритиковала
поющую телеведущую Ольгу Бузову и юмориста Тимура Батрутдинова. Роза Сябитова упрекнула
знаменитостей в подрыве семейных ценностей.
Звезда шоу "Давай поженимся!" Первого канала раскритиковала
поющую телеведущую Ольгу Бузову и юмориста Тимура Батрутдинова. Роза Сябитова упрекнула
знаменитостей в подрыве семейных ценностей.
Телесваха отреагировала на скорое появление в эфире передачи
"План Б" с участием Бузовой и Батрутдинова. По задумке авторов проекта Ольга и Тимур
под прицелом телекамер будут искать себе спутников жизни. По мнению Розы
Сябитовой такие программы негативно влияют на молодую аудиторию и не
способствуют появлению настоящих чувств между ее участниками.
В пример телесваха привела шоу "Давай поженимся!", ведущей
которого является много лет. Сябитова подчеркнула, что она и ее коллеги пытаются
не просто найти пару герою, у них много других задач. Роза помогает
участникам программы разобрать ошибки и понять, почему не удается прийти к
браку. Между тем Бузовой знаменитость напророчила тотальное одиночество.
"То, что делают сейчас Бузова с Батрутдиновым, – полный
подрыв семейных ценностей, ведь на них смотрит подрастающее поколение, во всем
копирует поведение и мотивацию. Мне плевать, что делает Бузова со своим телом.
Ее стиль жизни не приведет к семье. Я тоже человек, который веселит, но вместе
с тем давайте оставаться людьми", – цитирует Розу Сябитову .
Звезда Первого канала не понимает смысла телепроекта "План Б".
По словам свахи, в этом шоу, скорее всего, на достойное поведение не будет даже
намека.
После вспомнила, как сталкивалась с Ольгой Бузовой
на съемках телеигры "Форд Боярд". То, как вела себя певица, не
понравилось телеведущей.
"Визжала как сумасшедшая. Мне было неприятно на это смотреть,
потому что идея программы не в истерии, а в преодолении", – размазала вокалистку
.