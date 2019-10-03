Звезда шоу Давай поженимся! Первого канала раскритиковала поющую телеведущую Ольгу Бузову и юмориста Тимура Батрутдинова. Роза Сябитова упрекнула знаменитостей в подрыве семейных ценностей.

Звезда шоу "Давай поженимся!" Первого канала раскритиковалапоющую телеведущую Ольгу Бузову и юмориста Тимура Батрутдинова. Роза Сябитова упрекнулазнаменитостей в подрыве семейных ценностей.Телесваха отреагировала на скорое появление в эфире передачи"План Б" с участием Бузовой и Батрутдинова. По задумке авторов проекта Ольга и Тимурпод прицелом телекамер будут искать себе спутников жизни. По мнению РозыСябитовой такие программы негативно влияют на молодую аудиторию и неспособствуют появлению настоящих чувств между ее участниками.В пример телесваха привела шоу "Давай поженимся!", ведущейкоторого является много лет. Сябитова подчеркнула, что она и ее коллеги пытаютсяне просто найти пару герою, у них много других задач. Роза помогаетучастникам программы разобрать ошибки и понять, почему не удается прийти кбраку. Между тем Бузовой знаменитость напророчила тотальное одиночество."То, что делают сейчас Бузова с Батрутдиновым, – полныйподрыв семейных ценностей, ведь на них смотрит подрастающее поколение, во всемкопирует поведение и мотивацию. Мне плевать, что делает Бузова со своим телом.Ее стиль жизни не приведет к семье. Я тоже человек, который веселит, но вместес тем давайте оставаться людьми", – цитирует Розу Сябитову .Звезда Первого канала не понимает смысла телепроекта "План Б".По словам свахи, в этом шоу, скорее всего, на достойное поведение не будет даженамека.После вспомнила, как сталкивалась с Ольгой Бузовойна съемках телеигры "Форд Боярд". То, как вела себя певица, непонравилось телеведущей."Визжала как сумасшедшая. Мне было неприятно на это смотреть,потому что идея программы не в истерии, а в преодолении", – размазала вокалистку