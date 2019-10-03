Всероссийские соревнования и первенство России по радиоспорту проходили в Пензе, с 27 сентября по 2 октября. 13 владимирских спортсменов войдут в список кандидатов в сборную России по радиоспорту на 2020 год

Всероссийские соревнования и первенство России по радиоспорту проходили одновременно в в Пензе, с 27 сентября по 2 октября.На первенстве России медали завоевали трое наших спортсменов. Андрей Григорьев стал третьим среди юношей до 17 лет в дисциплине «спортивная радиопеленгация – радиоориентирование». Яна Михайлова в той же дисциплине также завоевала «бронзу» среди девушек до 17 лет. Мария Калачёва среди девочек до 13 лет выиграла серебряную медаль в дисциплине «спортивная радиопеленгация – радиоориентирование» и бронзовую – в дисциплине «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц».Победителями всероссийских соревнований среди девушек до 17 лет стали Яна Михайлова (спортивная радиопеленгация – 144 МГц) и Светлана Мельникова (спортивная радиопеленгация – 3.5 МГц).Среди юношей до 17 лет соревнования в двух дисциплинах выиграл Андрей Григорьев («спортивная радиопеленгация – 3.5 МГц» и «спортивная радиопеленгация – 144 МГц»).Анастасия Койкова среди девушек до 15 лет стала лучшей в дисциплине «спортивная радиопеленгация – 3.5 МГц».Мария Соловьёва среди юниорок до 20 лет выиграла три золотые медали в дисциплинах «спортивная радиопеленгация – 3.5 МГц», «спортивная радиопеленгация – 144 МГц» и «спортивная радиопеленгация – радиоориентирование».Светлана Годунова тоже завоевала три золотые награды среди женщин в дисциплинах «спортивная радиопеленгация – 3.5 МГц», «спортивная радиопеленгация – 144 МГц» и «спортивная радиопеленгация – радиоориентирование».Серебряными призёрами всероссийских соревнований стали Мария Калачёва (среди девочек до 13 лет в дисциплине «спортивная радиопеленгация – спринт»), Маргарита Шмалько (среди девушек до 15 лет в дисциплине «спортивная радиопеленгация – 3.5 МГц»), Арина Дубкова (среди девушек до 17 лет в дисциплине «спортивная радиопеленгация – спринт», Мария Соловьёва (среди юниорок до 20 лет в дисциплине «спортивная радиопеленгация – спринт»).Бронзовым призёрами всероссийских соревнований среди девушек до 17 лет стала Александра Ионова («спортивная радиопеленгация – 3.5 МГц»). В той же дисциплине и возрастной категории среди юношей «бронзу» завоевал Александр Ионов.В общей сложности во всероссийских соревнованиях и первенстве России по радиоспорту в дисциплинах по спортивной радиопеленгации в Пензе приняли участие около 150 человек из 15 регионов России. В команду Владимирской области входил 21 спортсмен в возрасте от 12 лет.По итогам спортивного сезона 2019 года в список кандидатов в сборную России по радиоспорту на 2020 год войдут 13 владимирских спортсменов