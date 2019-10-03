В 15 школе Владимира сегодня встретят участников «Президентских спортивных игр», проходивших в «Орлёнке»

В 15 школе Владимира сегодня встретят участников «Президентских спортивных игр», проходивших в «Орлёнке»В финальном этапе игр в этом году участвовало почти 2 тысячи ребят из всех регионов России. В соревнованиях состязались дети 12-13 лет в составе школьных команд, победителей региональных этапов.В течение трёх недель школьники мерились силами в четырёх обязательных и шести дополнительных видах программы. Победителей определили в командном и общекомандном зачётах. В программе -различные виды спорта: настольный теннис, легкая атлетика и даже шашки. Владимирские спортсмены стали первыми в соревнованиях по гандболу. Также команда юношей 15 школы заняла 3 место в соревнованиях по баскетболу «3х3». В общем рейтинге юные спортсмены из Владимира вошли в двадцатку лучших. Кубки и медали победителям вручил первый Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, пятикратный чемпион мира, Александр Москаленко.