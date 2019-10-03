Владимирский Успенский собор будет отреставрирован. Работы, которые начались в главном храме города, обойдутся почти в два миллиона рублей. Об этом сообщает ГТРК Владимир.

Владимирский Успенский собор будет отреставрирован. Работы, которые начались в главном храме города, обойдутся почти в два миллиона рублей. Об этом сообщает ГТРК "Владимир"."Владимирреставрация", которая проводит работы, планирует восстановить пять дверей, четыре крыльца и решетки. Предстоит заменить разрушенные элементы, очистить сохранившиеся и обработать покрытия специальными составами. Обещают, что закончат реставрацию до нового года.Как сообщили в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника, реставрационные работы будут проведены на собственные средства музея.