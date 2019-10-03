В честь праздника сотрудники музея подготовили программу для маленьких гостей.

В честь праздника сотрудники музея подготовили программу для маленьких гостей.Князь Гвидон, Царевна Лебедь - встречали детей любимые сказочные герои. Первые гости музейного центра - ученики школ, которые чаще всех посещали на музейные занятия. Это ученики школ №20, №9 и четырнадцатого лицея. Ребята - победители конкурса "Мы любим музей" - его итоги ежегодно проводят летом. Школьников поздравила генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.- Пройдет много-много лет, и вы будете вспоминать этот день. А самое главное - вы станете взрослыми, у вас будут свои детки. И вы их возьмете за руки и приведете -куда?- Сюдаааа!