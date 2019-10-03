У задержанных изъяли более двух килограмм наркотиков

В суд было передано уголовные дела в отношении 11 человек, обвиняемых в распространении наркотиков в крупном размере, сообщает прокуратура Владимирской области.По информации следствия, с ноября 2017 года обвиняемые работали в собственном интернет-магазине по продаже наркотиков с помощью «закладок». Среди них был организатор, кураторы, курьеры, а также закладчики. Долгое время магазин не только продавал «соль» в регионе, но и агитировал новых людей вступить в их ряды.«Группа, созданная на территории Владимирской области, отличалась организованностью, устойчивостью, конспирацией, технической оснащенностью и организованным распределением доходов. Ее деятельность не предполагала знакомства всех ее участников друг с другом», - сообщают в прокуратуре РФ по Владимирской области.Лишь спустя год деятельности банды, в сентябре 2018 правоохранительным органам удалось «накрыть» магазин. При обыске у работников изъяли более 2 кг порошка. Уголовные дела были переданы в Ленинский районный суд Владимира.