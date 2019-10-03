Организатор группы создал интернет-магазин, при помощи которого потенциальные покупатели могли подключиться к системе автоматической продажи наркотиков

В 2017 году организатор группы создал интернет-магазин, при помощи которого потенциальные покупатели могли подключиться к системе автоматической продажи наркотиков.Выбрав наркотическое средство, покупатель получал сообщение с информацией о способах оплаты, после чего система автоматически направляла ему адрес расположения тайника с «закладкой».Сама группировка была поделена на отдельные подразделенияпод единым руководством. У каждого участника были свои роли: операторы, курьеры, закладчики... Часто они даже не были знакомы друг с другомОрганизатор группировки постоянно расширял сеть участников, предлагая через социальные сети высокооплачиваемую работу.еятельность группировки пресечена в 2018 году, только при обыске было изъято около 2 кг наркотических веществПеред Ленинский районным судом г. Владимира предстанут 12 человек, принимавших участие в сбыте наркотиков, сообщает прокуратура Владимирской области