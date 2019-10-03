Им оказался 21-летний владимирец
21-летний мотоциклист из города Владимира, насмерть сбивший пенсионерку на улице Гагарина, пришел с повинной в ГИБДД. Молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, 12 сентября на улице Гагарина произошла ужасная авария, видео которой быстро разошлось по интернету. Мотоциклист на скорости сбил старушку, пытавшуюся перейти дорогу в неположенном месте. Пенсионерка скончалась на месте.
Сотрудникам полиции пришлось просмотреть более 40 часов записи видеокамер, чтобы найти виновного, однако 21-летний юноша сам явился в ГИБДД. Позднее выяснилось, что молодой человек за последние три года трижды привлекался к административной ответственности за нарушения за рулем.
Учитывая тот факт, что после аварии мотоциклист скрылся с места, его будут судить по полной строгости. 21-летнему владимирцу грозит до 12 лет лишения свободы.