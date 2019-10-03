Им оказался 21-летний владимирец

21-летний мотоциклист из города Владимира, насмерть сбивший пенсионерку на улице Гагарина, пришел с повинной в ГИБДД. Молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы.Напомним, 12 сентября на улице Гагарина произошла ужасная авария, видео которой быстро разошлось по интернету. Мотоциклист на скорости сбил старушку, пытавшуюся перейти дорогу в неположенном месте. Пенсионерка скончалась на месте.Сотрудникам полиции пришлось просмотреть более 40 часов записи видеокамер, чтобы найти виновного, однако 21-летний юноша сам явился в ГИБДД. Позднее выяснилось, что молодой человек за последние три года трижды привлекался к административной ответственности за нарушения за рулем.Учитывая тот факт, что после аварии мотоциклист скрылся с места, его будут судить по полной строгости. 21-летнему владимирцу грозит до 12 лет лишения свободы.