Их там не видели почти 10 лет

3 октября на улице Большой Московской мэр города Владимира Ольга Деева торжественно открыла круглые часы, установленные на арке дома №90. Они оснащены самонастраивающимся механизмом, подсветкой и рассчитаны на работу при температуре от -30C до +50C.Начальник городского управления ЖКХ Алексей Шумник признался, что найти такие часы было непросто:«Два года мы искали подходящие по габаритам, техническим и температурным характеристикам часы. Но вот они установлены, и уже многие жители подходили, благодарили за это»Напомним, до 2010 года часы в том месте считались городской достопримечательностью, но в 2000 году они перестали «ходить», а спустя 10 лет их и вовсе убрали. Сейчас их установили на том же месте — на арке, ведущей к вокзалу.