Во Владимирской области направлено уголовное дело во отношении 11 членов ОПГ, занимавшихся сбытом наркотиков в крупном размере.

Во Владимирской области направлено уголовное дело во отношении 11 членов ОПГ,занимавшихся сбытом наркотиков в крупном размере. Сообщили сегодня в областной прокуратуре.Организатор создал интернет-магазин, при помощи которого потенциальные покупатели могли самостоятельно подключиться к системе автоматической продажи, выбрать регион, соответствующий его местонахождению и размер необходимого наркотика. Выбрав наркотическое средство, покупатель получал сообщение с информацией о способах оплаты, после чего система автоматически направляла ему адрес расположения тайника с «закладкой».Противоправная деятельность членов ОПГ была пресечена сотрудниками областной полиции в сентябре 2018 года. Обвиняемые - мужчины и женщины, уроженцы Липецкой области, Амурской области, Республики Саха (Якутия) и Владимирской области были задержаны оперативниками в течение двух дней. Только при обыске было изъято более 2 кг так называемой «соли».На период следствия в отношении 9 фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находились под домашним арестом. По информации регионального УМВД, материалы уголовного дела составили 34 тома, шесть из которых - обвинительное заключение.Также направлено в суд уголовное дело в отношении еще одного участника группы, который заключил со следствием досудебное соглашение. Оба уголовные дела рассмотрит Ленинский районный суд Владимира.Оперативное видео предоставлено пресс-службойУМВД России по Владимирской области.