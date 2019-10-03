За прошедшую неделю 3874 человека обратились в больницы

Уровень заболеваемости ОРВИ во Владимирской области в конце сентября превысил эпидророг, сообщает ТАСС. Согласно данным, опубликованным Научно-исследовательским институтом гриппа имени А.А. Смородинцева, недельный порог был превышен на 22%.В Роспотребнадзоре по Владимирской области заявляют, что небольшое превышение действительно есть, но оно так критично, как о нем говорят. По информации управления, за неделю во Владимире 3874 человека заболело ОРВИ.