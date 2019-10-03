Экс-участница Дома-2 высмеяла Джиджи Хадид. В Сторис своего Инстаграм
Алена Водонаева раскритиковала ее за немодельную внешность.
Экс-участница "Дома-2" высмеяла Джиджи Хадид. В Сторис своего Инстаграм
Алена Водонаева раскритиковала ее за немодельную внешность.
Телеведущая
не скрывает, что
испытывает неприязнь к полным людям. Она часто критикует тех, кто не
следит за своей внешностью, в соцсетях. На сей раз Алена Водонаева
распекла 24-летнюю Джиджи Хадид.
Супермодель приняла участие в показе Chanel в рамках
Недели моды в Париже. Она выбрала темно-серую кофту с узорами, мини-шорты и черные
колготки. Образ Хадид дополнила маленькой сумочкой.
Алену Водонаеву возмутил
внешний вид Джиджи. Она посчитала, что звезда подиума
не соответствует модельным параметрам. "Я, конечно, не язва, но Джиджи Хадид точно
модель? Что это за щеки на лице и на жопе?", – с
сарказмом написала звезда "Дома-2".
Телеведущая известна
своим острым языком. метко и резко критикует представителей
шоу-бизнеса, не стесняясь в выражениях. Напомним, ранее знаменитость
высказалась о бракосочетании актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора
Бондарчука.
Как писали "Дни.ру",
сравнила секретную свадьбу кинематографиста с помпезным
торжеством Ксении Собчак. По мнению телеведущей, режиссеру и артистке
удалось переплюнуть Ксению Собчак, которая из кожи вон лезла, чтобы ее свадьба
с Константином Богомоловым наделала много шума.