Экс-участница Дома-2 высмеяла Джиджи Хадид. В Сторис своего Инстаграм Алена Водонаева раскритиковала ее за немодельную внешность.

Экс-участница "Дома-2" высмеяла Джиджи Хадид. В Сторис своего ИнстаграмАлена Водонаева раскритиковала ее за немодельную внешность.Телеведущаяне скрывает, чтоиспытывает неприязнь к полным людям. Она часто критикует тех, кто неследит за своей внешностью, в соцсетях. На сей раз Алена Водонаевараспекла 24-летнюю Джиджи Хадид.Супермодель приняла участие в показе Chanel в рамкахНедели моды в Париже. Она выбрала темно-серую кофту с узорами, мини-шорты и черныеколготки. Образ Хадид дополнила маленькой сумочкой.Алену Водонаеву возмутилвнешний вид Джиджи. Она посчитала, что звезда подиумане соответствует модельным параметрам. "Я, конечно, не язва, но Джиджи Хадид точномодель? Что это за щеки на лице и на жопе?", – ссарказмом написала звезда "Дома-2".Телеведущая известнасвоим острым языком. метко и резко критикует представителейшоу-бизнеса, не стесняясь в выражениях. Напомним, ранее знаменитостьвысказалась о бракосочетании актрисы Паулины Андреевой и режиссера ФедораБондарчука.Как писали "Дни.ру",сравнила секретную свадьбу кинематографиста с помпезнымторжеством Ксении Собчак. По мнению телеведущей, режиссеру и артисткеудалось переплюнуть Ксению Собчак, которая из кожи вон лезла, чтобы ее свадьбас Константином Богомоловым наделала много шума.