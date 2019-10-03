На Петровке, 38 состоялось заседание Координационного совета в сфере защиты государственной тайны, документационного обеспечения управления и работы с обращениями граждан...

На Петровке, 38 состоялось заседание Координационного совета в сфере защиты государственной тайны, документационного обеспечения управления и работы с обращениями граждан и организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации, в котором приняли участие более 40 участников.Открывая заседание, начальник Департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД России Валерий Майданов отметил, что основной целью совещания является сбор руководителей, входящих в состав Координационного совета с целью обсуждения важных вопросов делопроизводства и режима секретности, работы с обращениями граждан, а также обмен мнениями и новаторскими идеями.Обстановка, в которой проходило обсуждение вопросов повестки дня, располагала к конструктивному разговору, обсуждению текущих проблем и путей их решения.Также перед участниками заседания выступил врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Плахих и подчеркнул: «Сегодня столичная полиция полностью переведена на электронный документооборот, что значительно сократило время прохождения документа, а также существенно повысило эффективность контроля за его исполнением. Главным управлением накоплен ценный опыт, которым хотелось бы поделиться с коллегами».Участники заседания отметили, что мероприятие прошло результативно, а принятые решения по поставленным вопросам помогут повысить эффективность работы сотрудников полиции по данному направлению деятельности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве