Что можно сделать из переработанного пластика?
Об этом рассказали в компании «Спецтранс».
Что можно сделать из переработанного пластика? Об этом рассказали в компании «Спецтранс». Они делают из пластиковых отходов уличную плитку.
Можно ли сделать что-то полезное из старых пластиковых ведер, пакетов и одноразовой посуды? Да, если нарезать их очень мелко,
расплавить
при
большой температуре, смешать с песком. И превратить в современную полимерпесчаную плитку, разных цветов и рисунков. Ее подкрашивают специальным порошком - колером. И применяют в благоустройстве городских и частных территорий, рассказал директор мусороперерабатывающей компании "Спецтранс".
Антон Сивков, директор компании ООО "Спецтранс": "
Уже показывает себя достаточно хорошо и давно в городе. Мы укладываем ей тропинки, отмостки, элементы благоустройства на детских площадках. То есть она не скользит зимой, не трескается зимой. Выдерживает хорошо солнечную нагрузку, показывает себя в эксплуатации хорошо".
Даже при ударе
плитка останется целой. Пластик более упругий и прочный, чем бетонный аналог. Сортируют
его вручную.
Технология производства сертифицирована, прошла лабораторные тесты. Проект раздельного сбора мусора
компания осуществляет уже
пять лет.
Антон Сивков, директор компании ООО "Спецтранс": "
Технология понравилась своей, одновременно, простотой. Но в то же время и надобностью. То есть даже на раздельном сборе образуются пленка, пакеты, которые не пользуются спросом на рынке вторсырья. И мы их начали обрабатывать сами, перерабатывать, дробить. И , соответственно, использовать в этой плитке".
Экоплитка
пользуется все большим спросом.
Украшая ею свой участок или
двор, мы делаем
мир чище.
Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".