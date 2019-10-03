Что можно сделать из переработанного пластика? Об этом рассказали в компании «Спецтранс».

Что можно сделать из переработанного пластика? Об этом рассказали в компании «Спецтранс». Они делают из пластиковых отходов уличную плитку.Можно ли сделать что-то полезное из старых пластиковых ведер, пакетов и одноразовой посуды? Да, если нарезать их очень мелко,расплавитьприбольшой температуре, смешать с песком. И превратить в современную полимерпесчаную плитку, разных цветов и рисунков. Ее подкрашивают специальным порошком - колером. И применяют в благоустройстве городских и частных территорий, рассказал директор мусороперерабатывающей компании "Спецтранс".Антон Сивков, директор компании ООО "Спецтранс": "Уже показывает себя достаточно хорошо и давно в городе. Мы укладываем ей тропинки, отмостки, элементы благоустройства на детских площадках. То есть она не скользит зимой, не трескается зимой. Выдерживает хорошо солнечную нагрузку, показывает себя в эксплуатации хорошо".Даже при удареплитка останется целой. Пластик более упругий и прочный, чем бетонный аналог. Сортируютего вручную.Технология производства сертифицирована, прошла лабораторные тесты. Проект раздельного сбора мусоракомпания осуществляет ужепять лет.Антон Сивков, директор компании ООО "Спецтранс": "Технология понравилась своей, одновременно, простотой. Но в то же время и надобностью. То есть даже на раздельном сборе образуются пленка, пакеты, которые не пользуются спросом на рынке вторсырья. И мы их начали обрабатывать сами, перерабатывать, дробить. И , соответственно, использовать в этой плитке".Экоплиткапользуется все большим спросом.Украшая ею свой участок илидвор, мы делаеммир чище.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".