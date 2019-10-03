В столице новый виток квартирного рейдерства. Москвичка с двумя детьми уже год не может попасть в свою квартиру, несмотря на то, что выкупила долю, принадлежавшую рейдерам. Те по-прежнему считают, что это их собственность, и ведут себя агрессивно.

В столице новый виток квартирного рейдерства. Москвичка с двумя детьми уже год не может попасть в свою квартиру, несмотря на то, что выкупила долю, принадлежавшую рейдерам. Те по-прежнему считают, что это их собственность, и ведут себя агрессивно.- За этой дверью находятся люди, которые уже год не пускают нас туда, в мою квартиру.Наталья Колесниченко вернулась с дачи, а замки сменили. В ее двухкомнатную квартиру на улице Лобачевского вселились новые собственники семья Бекбузаровых."Через дверь они посылали меня очень далеко, говорили, что сделают со мной какие-то невозможные вещи, если я не уберусь отсюда", — рассказывает Наталья Колесниченко.Когда-то одна шестая доля квартиры принадлежала дяде Натальи, он ее и перепродал."На эту семью Бекбузаровых, как мы знаем, оформлено несколько долей в квартирах Москвы. Полагаю, это профессиональные долевые дельцы, которые скупают доли, захватывают квартиры и вымогают у людей деньги", — говорит адвокат Оксана Филачева.Схема всегда одинакова: сначала за долю в квартире просят немыслимые деньги (в данном случае 1 миллион при рыночной стоимости чуть больше 300 тысяч), а в случае отказа — оскорбления и запугивания.- Угрозы жизни были, чего только там не было. Я не могу все вам пересказать, потому что это просто нецензурно.Микродолю Наталье пришлось выкупить по рыночной цене. Не помогло. Тогда она подала на Бекбузаровых в суд за самоуправство и пришла в свою квартиру в сопровождении полиции.- Мы имеем право осмотреть квартиру, ваше согласие нам не нужно.- Осмотр на что?- Осмотр места происшествия.- Какого?Дочь Бекбузаровых пускать оперативно-следственную группу в квартиру отказывалась, пока не придет мать.Когда пришла сама Бекбузарова, досталось не только съемочной группе, но и полиции.- Это моя территория, пошла отсюда!До сих пор оскорбления и угрозы сходили с рук, но не теперь. Пятиму Бекбузарову пришлось доставлять в отделение полиции с помощью четверых сотрудников. Наталья Колесниченко впервые за год смогла попасть в собственную квартиру. Но Бекбузаровы сдаваться не собираются.- Будем воевать, посмотрим.- Будете воевать за квартиру?- Буду воевать, рейдерством буду заниматься!"Я вообще боюсь, они все, что угодно, могут сделать. Абсолютно неадекватные граждане", — жалуется Наталья Колесниченко.Квартиру опечатали до окончания следственных действий. Но в то, что кошмар наконец-то закончится, Наталья Колесниченко не верит.