По всей Украине начались акции протеста против подписания так называемой формулы Штайнмайера об урегулировании в Донбассе. Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил новые власти в сдаче интересов страны. По мнению экспертов, бывший лидер Незалежной преследует исключительно собственные шкурные интересы.

По всей Украине начались акции протеста против подписания так называемой формулы Штайнмайера об урегулировании в Донбассе. Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил новые власти в сдаче интересов страны. По мнению экспертов, бывший лидер Незалежной преследует исключительно собственные шкурные интересы.Порошенко пытается помешать реализации "формулы", поскольку окончание конфликта в Донбассе покажет его политическую несостоятельность. С таким заявлением выступил политолог Араик Степанян.Если договор будет действовать, то Порошенко рано или поздно спросят, почему он не сделал это за пять лет президентства, пояснил эксперт. Поэтому бывший глава государства активно протестует против "формулы Штайнмайера", отметил Степанян.При этом согласование документа политолог считает заслугой не Киева, а президента США Дональда Трампа. Таким образом американский лидер ищет способ наладить отношения с Россией и вернуть ее в "большую семерку", полагает эксперт.Степанян напомнил, что Трамп призывал восстановить отношения с Россией. Во время недавней встречи с украинским лидером в Нью-Йорке глава Белого дома выразил надежду, что Киев и Москва найдут общий язык."" названа по имени бывшего министра иностранных дел Германии, а ныне ее президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Документ предполагает проведение местных выборов в Донбассе. Если ОБСЕ признает их легитимными, Киев будет обязан предоставить "отдельным районам Донецкой и Луганской областей" особый статус.