Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась результатами своей работы. Ей удалось нокаутировать руководителя Первого канала Константина Эрнста: его проекты потерпели поражение.

Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась результатами своей работы. Ей удалось нокаутировать руководителя Первого канала Константина Эрнста: его проекты потерпели поражение.Триумф Кудрявцевой – сентябрьские выпуски передачи "Секрет на миллион". Ее шоу удалось обойти не только сериал "Знахарь", который показывают по Первому каналу, но и программу "Пусть говорят"."Как-то так", – скромно прокомментировала успех Кудрявцева на своей странице в "Инстаграм". Телеведущую буквально завалили поздравлениями. "Ух, подруга! Умеешь ты "рейтингово" разговорить", – написал певец Денис Клявер.Высказался даже ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов. Он порадовался успеху коллеги, но не упустил шанса ее уколоть. "И тому, кто рисовал сравнительные столбики, конечно, с разницей в одну сотую и потом ещё в 0,16 так, будто там разрыв больше чем вдвое – отдельный респект", – отметил он, подчеркнув, что разница в рейтинге не так уж и велика.Напомним, что в сентябре появился в эфир . Лера Кудрявцева пригласила на разговор певца Сергея Лазарева.Во время записи шоу исполнитель впервые признал, что у него действительно есть годовалая дочь. Откровения артиста довели ведущую: как писали "Дни.ру", она буквально взорвалась.