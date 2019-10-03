В матче регулярного чемпионата КХЛ омский Авангард на льду Арены Рига в Латвии разгромил рижское Динамо, забросив семь безответных шайб – 7:0.

В матче регулярного чемпионата КХЛ омский "Авангард" на льду "Арены Рига" в Латвии разгромил рижское "Динамо", забросив семь безответных шайб – 7:0.У победителей встречи дважды голами отметились Свен Андригетто (20-я, 25-я минуты) и Сергей Шумаков (23, 53), а также по разу отличились Максим Чудинов (13), Никита Щербак (37) и Кирил Семенов (54). Тайлер Бек и Вячеслав Войнов записали на свой счет по три результативные передачи."Авангард" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 18 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Динамо", потерпевшее шестое поражение кряду, расположилось на 12-й строчке на Западе, имея в активе шесть очков.В следующем матче "регулярки" КХЛ омичи в пятницу, 4 октября, на выезде сыграют с "Сочи", а рижане на следующий день в Москве встретятся с ЦСКА.