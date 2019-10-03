Владимирцы не протестуют против возведения храма, но задаются вопросом, почему именно в этом месте?

В Юго-западном районе Владимира рядом с предполагаемой дорогой началось строительство храма новомучеников и исповедников владимирских.Жители не протестуют против возведения храма, но задаются вопросом, почему именно в этом месте? Известно, что быстрорастущему микрорайону дорога нужна, как воздух. "Вести" обратились за комментариями в мэрию Владимира. Оказалось, что разрешение на строительство было выдано в декабре прошлого года администрацией области под руководством уже нового губернатора Владимира Сипягина. В то время это было правом белого дома. В связи с этой ситуацией еще острее встает вопрос о дороге на Сперанского. В администрации Владимира надеются, что ее строительство начнется уже в следующем году. Проект и другие документы готовы. Были бы деньги. Цена вопроса - более 100 миллионов рублей. Город такую сумму не потянет, нужно софинансирование со стороны областного дорожного фонда.