Многие на Западе настороженно относятся к олигарху Игорю Коломойскому. Американский дипломат, бывший посол на Украине Стивен Пайфер выступил с предупреждением президенту Владимиру Зеленскому: если глава государства будет сохранять тесные отношения с бизнесменом, то то новых кредитов и другой помощи ему не видать как своих ушей.

Многие на Западе настороженно относятся к олигарху Игорю Коломойскому. Американский дипломат, бывший посол на Украине Стивен Пайфер выступил с предупреждением президенту Владимиру Зеленскому: если глава государства будет сохранять тесные отношения с бизнесменом, то то новых кредитов и другой помощи ему не видать как своих ушей.На своей странице в "Твиттер" дипломат напомнил о недавней отставке главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Данилюка. Причиной ухода стало сильное влияние олигарха на власть, а также сложные отношения с главой офиса президента Андреем Богданом.Пайфер сделал недвусмысленное предупреждение Зеленскому, что его дальнейшие шашни с бизнесменом могут выйти Киеву боком. "Если Коломойский действительно имеет влияние, это плохо будет воспринято Международным валютным фондом и теми, кто поддерживает Украину на Западе", – написал дипломат.Отставка Данилюка – следствие борьбы олигархов за влияние на президента Зеленского, считает политолог Дмитрий Корнейчук. Кроме Игоря Коломойского, за "доступ к телу" борется олигарх Виктор Пинчук.В свою очередь военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что формально является главой государства, а на самом деле страной управляют другие люди. Политолог уверен: президент сильно зависит от Коломойского, и это, на его взгляд, является главной проблемой Украины."Зеленский ментально несамостоятелен, его унижают, обижают", – сказал политолог в эфире на телеканале "Россия 1".Игорь Коломойский покинул Украину в 2017 году из-за конфликта с Петром Порошенко. Обратно он вернулся после инаугурации . Президент своих связей с олигархом не отрицает, но уверяет, что их отношения остаются вне политики.