Певец поздравил супругу с победой на ТЭФИ. Влад Топалов трогательно признался в любви к телеведущей Регине Тодоренко.

Певец поздравил супругу с победой на "ТЭФИ". Влад Топаловтрогательно признался в любви к телеведущей Регине Тодоренко.Артист опубликовал восторженный пост в "Инстаграм". Судя повсему, Влада Топалова разрывает от гордости за жену, певец подчеркнул, что его избранницазаслужила признание."Май лав, май френд, май эврисинг!!!! Ты – крутейшая!!!!! Ятебя поздравляю с этой большой наградой! Ты ее заслужила потом, кровью,нервами, здоровьем и своим безграничным талантом!!!!! Обожаю тебя!!!!" -написал вокалист.Напомним, накануне получила статуэтку "ТЭФИ"в номинации "Лучшая ведущая утреннего шоу". В борьбе за это звание знаменитостьобошла Светлану Зейналову, Наталью Мальцеву и Тимура Соловьева.Уже после вручения наград телеведущая призналась, чтодобилась успеха благодаря появлению наследника. "Сыночек, спасибо тебе!Эта статуэтка твоя!!!!! С твоим рождением появилось шоу "Регина+1", котороесоздано для молодых мам, которые хотят быть супергероями для своих детей!" -написала супруга Влада Топалова в микроблоге.Напомним, не так давно сама стала мамой.Телеведущая подарила мужу – певцу Владу Топалову – сына, которого назвалиМихаилом. Дома мальчика называют на зарубежный манер – Майклом.