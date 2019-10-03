Певец поздравил супругу с победой на ТЭФИ. Влад Топалов
трогательно признался в любви к телеведущей Регине Тодоренко.
Певец поздравил супругу с победой на "ТЭФИ". Влад Топалов
трогательно признался в любви к телеведущей Регине Тодоренко.
Артист опубликовал восторженный пост в "Инстаграм". Судя по
всему, Влада Топалова разрывает от гордости за жену, певец подчеркнул, что его избранница
заслужила признание.
"Май лав, май френд, май эврисинг!!!! Ты – крутейшая!!!!! Я
тебя поздравляю с этой большой наградой! Ты ее заслужила потом, кровью,
нервами, здоровьем и своим безграничным талантом!!!!! Обожаю тебя!!!!" -
написал вокалист.
Напомним, накануне получила статуэтку "ТЭФИ"
в номинации "Лучшая ведущая утреннего шоу". В борьбе за это звание знаменитость
обошла Светлану Зейналову, Наталью Мальцеву и Тимура Соловьева.
Уже после вручения наград телеведущая призналась, что
добилась успеха благодаря появлению наследника. "Сыночек, спасибо тебе!
Эта статуэтка твоя!!!!! С твоим рождением появилось шоу "Регина+1", которое
создано для молодых мам, которые хотят быть супергероями для своих детей!" -
написала супруга Влада Топалова в микроблоге.
Напомним, не так давно сама стала мамой.
Телеведущая подарила мужу – певцу Владу Топалову – сына, которого назвали
Михаилом. Дома мальчика называют на зарубежный манер – Майклом.