В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский Зенит принимает лиссабонскую Бенфику. Первый тайм противостояния завершился с минимальным счетом – 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" принимает лиссабонскую "Бенфику". Первый тайм противостояния завершился с минимальным счетом – 1:0 в пользу "сине-бело-голубых".Счет в игре на 22-й минуте открыл нападающий Артем Дзюба, которому ассистировал полузащитник Магомед Оздоев. Для 31-летнего форварда этот гол стал шестым в сезоне и 58-м в 153 матчах за "Зенит".Напомним, на старте турнира подопечные Сергея Семака сыграли вничью с "Лионом", а "Бенфика" проиграла "РБ Лейпцигу". В третьем туре Лиги чемпионов петербуржцы 23 октября на выезде сыграют с "быками" из Лейпцига, а португальцы в тот же день примут "львов" из Франции.