Сегодня председатель Законодательного собрания Владимир Киселев провел очередной прием граждан.

Сегодня председатель Законодательного собрания Владимир Киселев провел очередной прием граждан.Жительница деревни Неврюево Судогодского района Венера Сафина от лица односельчан попросила помочь с решением дорожного вопроса. По ее словам, за долгие годы переписки с властями ситуация стала исправлятьсялишь однажды - при Светлане Орловой,привезли несколько машин с щебнем, но проблемы это не решило.Владимир Киселев пообещалпосодействовать. Молодая мама Карина Еремеева начала с благодарности -за помощь в устройство сына в детский сад. Но рассказала об очередных трудностях -семья не можетполучить субсидию на жилье, потому что на счете согласно постановлению губернатора нет полутора миллионов рублей. Заксобраниеподготовит предложения по доработке документа, пообещал спикер облпарламента.Борис Мухин обратился не с личной целью.У него есть идея к 125-летию маршала Василевского благоустроить во Владимиреаллею его имени.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания: "Важный вопрос,считаемоб увековечивании памяти маршала Василевского. Сегодня во Владимире проживает его родственники, сам он тоже очень любилгород Владимир. Мы считаем, что нужно сделать все возможное, чтобы этот замечательный великий человек, который захоронен на Красной площади, память о нем была увековечена во Владимире".Екатерина Гусева