Он украл у него кредитку во время пьянки

23-летний житель Мурома обвиняется в том, что потратил деньги с украденной карты своего знакомого, сообщает УМВД России по Владимирской области.По версии следствия, задержанный украл кредитку из кармана знакомого во время пьянки, после чего скрылся оттуда и потратил около 34 тысяч рублей. Потерпевший обнаружил пропажу лишь после того, как увидел на телефоне смс о списании денег.Задержанный признал вину, однако деньги пока не вернул. Уголовное дело было передано в суд.