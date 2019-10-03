По версии следствия, обвиняемый похитил карту, которой впоследствии оплатил свои покупки.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Муромского района. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража) и ч.2 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).Обвиняемый был задержан оперативниками в июне текущего года после поступившего в полицию сообщения о пропаже банковской карты, принадлежавшей 43-летнему местному жителю. Потерпевший сообщил, что на его телефон пришло несколько смс-сообщений о списании денежных средств.По версии следствия, фигурант, с которым потерпевший проводил время в одной компании, воспользовавшись тем, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, похитил карту из кармана одежды, после чего несколько раз оплатил ею покупки в разных торговых точках. Общая сумма ущерба составила 34 000 рублей.Свою вину в содеянном злоумышленник признал.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.