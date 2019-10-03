В Юрьеве-Польском направлено у суд уголовное дело об организации незаконной миграции.

В Юрьеве-Польском направлено у суд уголовное дело об организации незаконной миграции. По версии следствия,летом сотрудники полиции обнаружили в одном из сел деревянные постройки, в которых проживали граждане Индии. Было установлено, что большая часть граждан находилась на территории России в нарушение режима пребывания. По факту организации незаконной миграции было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемого, 55-летнего местного жителя. Он организовал незаконный въезд в Россию четырех граждан Индии в возрасте от 21 до 30 лет, которые в дальнейшем осуществляли трудовую деятельность на одном из сельхозпредприятий, не имея соответствующих документов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сообщили сегодня в пресс-службе областной полиции.