В Кемерове 41-летняя женщина выкрала из роддома новорожденного мальчика, но далеко унести ребенка ей не удалось - отец малыша перехватил злоумышленницу.

В Кемерове 41-летняя женщина выкрала из роддома новорожденного мальчика, но далеко унести ребенка ей не удалось — отец малыша перехватил злоумышленницу, сообщили в региональном управлении СКР.Днем 2 октября подозреваемая проникла в родильное отделение и вынесла из пустовавшей палаты ребенка. Вернувшаяся через несколько минут мама первым делом позвонила супругу, который в тот момент парковал машину перед больницей. На выходе из роддома он заметил женщину, в руках у которой находился закутанный в куртку ребенок.Сработал инстинкт — мужчина отобрал своего сына у женщины и бросился в палату, а похитительница скрылась. Задержали ее на автовокзале родного Ленинска-Кузнецкого.Отрицать произошедшее она не стала, пояснив, что пошла на похищение ради того, чтобы супруг не раскрыл обман. Как оказалось, несколько месяцев назад она заявила ему, что беременна, и все это время ей удавалось пускать ему пыль в глаза. Когда подошел срок, мнимая роженица отправилась в Кемерово, откуда сообщила благоверному, что родила мальчика. Исправить недоразумение она попыталась, позаимствовав чужого младенца.Женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, ей грозит от 5 до 12 лет колонии по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего".