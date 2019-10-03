Мужчина был в федеральном розыске с 2011 года

Житель Петушинского района услышал приговор за преступление, совершенное в 2011 году. По информации СледКома РФ по Владимирской области, 8 лет назад 37-летний мужчина нанес несколько ударов отверткой 20-летнему знакомому, оставил тело на земле и уехал.Судом было установлено, что ночью 6 октября 2011 года осужденный ехал на машине с 20-летним москвичом. В пути между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес подростку несколько ударов отверткой, оставил тело на земле и уехал, посчитав, что тот умер.К счастью, парень добрался до стоянки и обратился за помощью к дальнобойщикам. В больнице ему оказали помощь.Обвиняемый был объявлен в федеральный розыск, и, лишь в январе 2019 его задержали в Москве. Ковровский городской суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.