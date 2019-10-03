Экс-супруга рэпера Гуфа рассказала поклонникам о своем страхе. Девушка выложила откровения в социальную сеть.

Экс-супруга рэпера Гуфа рассказала поклонникам о своем страхе. Девушка выложила откровения в социальную сеть.Не так давно в столице прошла церемония вручения премии "ТЭФИ". Анохина приняла участие в конкурсе телевизионщиков со своим проектом "ЯЖЕМАТЬ", однако программа уступила внезапно возродившемуся после дести лет тишины "Последнему герою".Впрочем, телеведущая не расстроилась, и в своих сториз рассказала поклонникам, что в следующем году снова будет пытаться завоевать приз. По словам девушки, она уже готовит новый проект, детали которого держатся в тайне. "Это очень большой проект, и на его монтаж и запуск нужно время. Вначале я расстроилась ,что так долго ждать) Но потом приняла этот факт) и продолжаю ждать! И вот за него точно получим ТЭФИ (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)".Кроме того, на волне ответов на вопросы фанатов, девушка решила поделиться своим большим страхом. Экс-жена Гуфа поведала, что боится остаться без работы, т.к. все ее сбережения разошлись на семейные нужды."Честно? Боюсь, что не будет работы. Что не смогу зарабатывать… все сбережения ушли на квартиру и ремонт. Рекламы в инста нет) с салона все деньги идут на новый салон. Да, мне страшно," – рассказала Анохина.Впрочем, телеведущая уточнила, что не поддается панике. Она отметила, что живет в данный момент на последние деньги, однако с оптимизмом смотрит в будущее. Кроме того, Айза дополнила, что находится в режиме ожидания – своих проектов и "своих" людей.