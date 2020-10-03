По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 58 пациентов с ОРВИ.

В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора), Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) проведено 236 199 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 169 836 исследований).Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 2 октября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 344, больных с признаками внебольничной пневмонии – 57. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 58 пациентов с ОРВИ и 112 – с пневмонией.