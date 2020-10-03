А теперь погрузимся в мир тишины. Нас постоянно окружает суета и разнообразные звуки, что мы перестаем слышать внутренний голос. И побыть в тишине сегодня удается редко.

А теперь погрузимся в мир тишины. Нас постоянно окружает суета и разнообразные звуки, что мы перестаем слышать внутренний голос. И побыть в тишине сегодня удается редко. А специалисты утверждают: всего пара часов тишины могут вывести из глубокой депрессии. Девушка из Владимира Мария Айзина открыла в столице музей "В тишине". У ее музея две задачи: объединить два мира - слышащих и неслышащих людей и показать, как использовать свои возможности по максимуму.Мария Айзина создатель музея "В тишине" г. Москва:- Музей в Тишине - это первый и пока единственный проект в Москве. Первая часть - экспозиционная. Который объединяет жизнь и быт людей, имеющих ограничение по слуху. Вторая часть - ядро музея. Входит человек, надевает шумозащитные наушники и полностью погружается в атмосферу тишины. Идея в том, чтобы показать человеку, что мы можем больше, чем думаем о себе. И как здорово, что можно, например, море воспринимать не только на слух. И звук представить. Можно прочувствовать краски, скрип песка. И это всё через наши ощущения. Здорово, если мы будем использовать их на сто процентов. Или, например, прочувствовать музыку телом. Мы привыкли музыку слушать. А люди, которые имеют ограничения по слуху, они ее чувствуют через вибрации за счет басов - низких частот. Можно узнать, что жестовые языки в разных странах отличаются друг от друга. И поугадывать жесты. Можно понаблюдать за морем в тишине и прочувствовать ветер морской. Отзывы у всех одинаковые. Два слова: интересно и как здорово, что я слышу! Когда люди снимают наушники, восприятие становится очень ярким. Самое главное, конечно - понять, что мы все разные и мы все равные. И это абсолютно нормально. Мы те, кто в игровой форме знакомим детей с миром инклюзии. Мы объясняем детям, что есть люди с разными возможностями. И как только мы понимаем, что мы можем общаться как с иностранцами. Мы приезжаем, например, в Испанию. Если не знаем испанский язык, то можем спокойно общаться жестами, в телефоне что-то писать. Глухие люди - это те же самые иностранцы для нас, чей язык мы не знаем. Так появилась идея, которая переросла потом в музей в Тишине.