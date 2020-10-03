На недавних переговорах в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поэтапном урегулировании политического кризиса в Белоруссии, заявил российский политолог Валерий Соловей. По его словам, через год в республике будет новый президент.
На недавних переговорах в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поэтапном урегулировании политического кризиса в Белоруссии, заявил российский политолог Валерий Соловей. По его словам, через год в республике будет новый президент.
Александр Лукашенко не досидит до конца шестого президентского срока, уверен Валерий Соловьев. По его словам, есть договоренность, что белорусский лидер покинет пост до осени следующего года.
Оставшееся у него время Лукашенко будет заниматься разрешением политического кризиса в Белоруссии. На переговорах в Сочи Путин потребовал от Лукашенко урегулировать ситуацию в течение двух месяцев, сказал Соловей.
По его словам, у белорусского лидера есть договоренность с Кремлем: в республике начинается конституционная реформа, проводятся досрочные выборы. Москва делает ставку на бывшего главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Сейчас политик находится в следственном изоляторе по обвинениям в финансовых махинациях.
Хотя Лукашенко не нравится Путину, революции в Белоруссии Кремль допустить не может, подчеркнул эксперт. По его информации, в Сочи президенты договорились о гарантиях неприкосновенности для нынешнего руководства республики.
Путин хотел присоединить Белоруссию, но сейчас отказался от этой затеи, заявил Валерий Соловей. "Для этого, чтобы превратить ее в воинственно настроенную по отношению к России, надо сделать сущую малость – оказать "братскую помощь", – сказал политолог в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи состоялась 14 сентября. В тот же день начались российско-белорусские военные учения "Славянское братство".
Переговоры двух лидеров продолжались четыре часа за закрытыми дверями. Детали обсуждения пока неизвестны. Перед встречей Москва объявила, что выделит Минску новый кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.