На недавних переговорах в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поэтапном урегулировании политического кризиса в Белоруссии, заявил российский политолог Валерий Соловей. По его словам, через год в республике будет новый президент.

На недавних переговорах в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поэтапном урегулировании политического кризиса в Белоруссии, заявил российский политолог Валерий Соловей. По его словам, через год в республике будет новый президент.Александр Лукашенко не досидит до конца шестого президентского срока, уверен Валерий Соловьев. По его словам, есть договоренность, что белорусский лидер покинет пост до осени следующего года.Оставшееся у него время Лукашенко будет заниматься разрешением политического кризиса в Белоруссии. На переговорах в Сочи Путин потребовал от Лукашенко урегулировать ситуацию в течение двух месяцев, сказал Соловей.По его словам, у белорусского лидера есть договоренность с Кремлем: в республике начинается конституционная реформа, проводятся досрочные выборы. Москва делает ставку на бывшего главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Сейчас политик находится в следственном изоляторе по обвинениям в финансовых махинациях.Хотя Лукашенко не нравится Путину, революции в Белоруссии Кремль допустить не может, подчеркнул эксперт. По его информации, в Сочи президенты договорились о гарантиях неприкосновенности для нынешнего руководства республики.Путин хотел присоединить Белоруссию, но сейчас отказался от этой затеи, заявил Валерий Соловей. "Для этого, чтобы превратить ее в воинственно настроенную по отношению к России, надо сделать сущую малость – оказать "братскую помощь", – сказал политолог в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи состоялась 14 сентября. В тот же день начались российско-белорусские военные учения "Славянское братство".Переговоры двух лидеров продолжались четыре часа за закрытыми дверями. Детали обсуждения пока неизвестны. Перед встречей Москва объявила, что выделит Минску новый кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.