На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. 3 октября 2020 года лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (10 сл. в Муромском, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в г. Владимире, 5 сл. в Александровском, 5 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Меленковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7429 случаев заболевания (1326 сл. в г. Владимире, 1058 сл. в Гусь-Хрустальном, 714 сл. в Петушинском, 713 сл. о. Муром, 629 сл. в Ковровском, 573 сл. в Александровском, 405 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 325 сл. в Юрьев-Польском, 230 сл. в Кольчугинском, 210 сл. в Меленковском, 176 сл. в Судогодском, 152 сл. в Киржачском, 162 сл. в Суздальском, 147 сл. в Селивановском, 117 сл. в Гороховецком, 98 сл. в Камешковском, 72 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.