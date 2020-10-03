Новички начинают с лошадей более опытных, которые уже хорошо натренированы. Получается, что лошадь первое время учит всадника.

Прекрасная золотая осень - повод отправиться на конную прогулку. Как держать баланс на лошади - об этом сегодня узнала наш спортивный корреспондент Юлия Шувалова.Юлия Шувалова:-Да, доброе утро, Анастасия. Я нахожусь уже на конюшне. Скоро начнется тренировка. А для начала давайте познакомимся с моей лошадью. Её зовут Картеч. Надеюсь, мы с ней подружимся.Прежде чем нам садиться в седло надо подогнать стремя. Они уже подогнаны на данный момент. Левой рукой за переднюю часть, правой рукой за заднюю.Ножку вставляем в стремя. Правой ногой толкаемся сильнее и запрокидываем её. Сидим ровно, плотнее сильнее.Новички начинают с лошадей более опытных, которые уже хорошо натренированы. Получается, что лошадь первое время учит всадника - правильно держаться в седле, сохранять баланс. И самое главное при этом не бояться, ведь если животное почувствует неуверенность, оно может понестись галопом, но этого не случится, если заниматься с профессиональным тренером по конному спорту. На первых занятиях - шаг. Это самый медленный, а значит и безопасный способ передвижения. Рысь резвее шага, а галоп - самый быстрый бег. Практиковать его могут только опытные всадники.Василий Минчев, тренер по конному спорту:- Мы начинаем обучение для новичков. Обучаем мы как раз вот этой самой главной проблеме, которая существует у нас на данный момент, посадка. Самое главное сесть правильно в седло и ощущать лошадь под собой. А виды спорта... Их много, включая классические, как выездка, троеборье, конкур, стипль-чез. У нас широкий формат обучения. Люди не все осознают, что такое движение на лошади, когда ты немножко находишься в таком подвешенном состояние. Тут надо начинать всё с баланса. Все движения на балансе должны быть. Лошадь снизу балансирует над нами. А мы сверху над ней. Соответственно тут идут больше шаговые работы, пока человек не осознает, что такое малейшие повороты, движения лошади. В любом случае порядка 5-10 часов необходимо на начальной этапе для понимания лошади.Юлия Шувалова:- Конный спорт помогает избавиться от стресса и усталости. Общение с лошадьми поднимает настроение. Мне кажется, что каждый хоть раз должен провести свой день именно так.