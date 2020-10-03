Польский и литовский министры иностранных дел не стали молчать после громкого заявления представителей внешнеполитического ведомства Белоруссии. Они не хотят выполнять требование Минска.

Польский и литовский министры иностранных дел не стали молчать после громкого заявления представителей внешнеполитического ведомства Белоруссии. Они не хотят выполнять требование Минска.Белоруссия призвала польское посольство сократить количество дипломатов с 50 до 18, а литовское – с 25 до 14. Вместе с тем Минск решил отозвать своих послов из Вильнюса и Варшавы, пишет "". На такой шаг белорусские власти пошли из-за того, что соседние страны поддерживают акции протеста на территории республики.Министр иностранных дел Збигнев Рау не видит смысла идти на поводу у Белоруссии. Он считает, что в соседней стране, где неспокойная обстановка, должны оставаться каналы связи. Сокращение дипломатов в Белоруссии не будут обсуждать и в литовском МИД, отметил Линас Линкавичюс.Александр Лукашенко уверен: Литва и Польша вмешиваются в дела Белоруссии. Именно поэтому президент считает целесообразным закрыть границы с этими странами.Более того, Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза. Москва поддерживает Минск в этом решении. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что эти ограничения действуют и на территории РФ. Такое решение было принято в рамках союзнического государства, отметила дипломат.