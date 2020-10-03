Российская певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, призналась, что состоит в романтических отношениях со своим музыкальным продюсером Виктором Исаевым. Об этом ..

Российская певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом "Монеточка", призналась, что состоит в романтических отношениях со своим музыкальным продюсером Виктором Исаевым. Об этом она рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант".22-летняя исполнительница пришла на передачу для презентации своего нового альбома. Вместе с ней в гости к Ивану Урганту пожаловал и Исаев. В какой-то момент пара решила рассказать, что живет вместе. По словам Елизаветы, они с Виктором долгое время были друзьями, но затем дружба переросла в нечто большее.