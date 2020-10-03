Вопрос эффективности медицинских перчаток в качестве средства защиты от коронавируса вызывает много споров в научном сообществе. Дни.ру выяснили, действительно ли они могут спасти от заражения и когда их лучше всего использовать.

Вопрос эффективности медицинских перчаток в качестве средства защиты от коронавируса вызывает много споров в научном сообществе. "Дни.ру" выяснили, действительно ли они могут спасти от заражения и когда их лучше всего использовать.Эффективность медицинских перчатокВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует носить медицинские перчатки в общественном транспорте. По словам специалистов, возбудитель инфекции может попасть на них, и если человек прикоснется к лицу, то рискует заразиться.Вред одноразовых перчаток также подтвердил в беседе с корреспондентом "Дни.ру" . Эксперт предупредил, что длительное ношение этого средства защиты может привести к развитию экземы."Человек перчатках не только продолжает "размазывать" микрофлору по окружающей среде, но и вредит коже под перчаткой: резиновые перчатки заставляют кожу потеть, а это приводит к нарушению процессов обмена жиров в коже", – пояснил врач.Использовать перчатки, сделанные из ткани, специалист также не советует. Текстильные перчатки только спасают от холода. Их поры слишком большие, чтобы задержать хоть какие-то микробы на поверхности, заявил Лаврищев.Когда использовать перчаткиСпециалисты центра по контролю и профилактике заболеваний в США утверждают, что медицинские перчатки можно использовать только в двух ситуациях:во время уборки в домево время ухода за больным COVID-19Приводить дом в порядок нужно только в одноразовых перчатках. Эксперты рекомендуют включить кондиционер или открыть окно, чтобы свежий воздух проник в помещение. После уборки следует выбросить перчатки и тщательно вымыть руки.Если вы ухаживаете за инфицированным дома, то также необходимо использовать одноразовые средства защиты. Повторно использовать перчатки нельзя. После контакта с больным нужно их выбросить и продезинфицировать руки.Как снимать перчатки правильноНосить одноразовые перчатки, как и маски, можно только два часа, затем их следует выкинуть в мусорное ведро. Первую перчатку необходимо взять за внешнюю часть в области ладони, потянуть вниз, а затем вывернуть наружу.Первая перчатка должна остаться в руке со второй перчаткой. Последнюю нужно снимать изнутри, просунув палец под манжет. Важно вывернуть ее наизнанку так, чтобы первая перчатка оказалась внутри второй, рассказала "" эксперт.Правила ношения в РоссииВ Роспотребнадзоре уточняют, что медицинские перчатки могут быть эффективны только в комплексе. Человек также должен носить маску, соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки или пользоваться антисептиками.С мая этого года в Москве и ряде других городов действует масочно-перчаточный режим. Это означает, что перчатки нужно носить:в транспортев магазинах и аптекахв поликлиниках и больницахАлександр Лаврищев рекомендует не забывать надевать перчатки в указанных выше местах. В противном случае это может привести к штрафу в размере 5 тысячи рублей или к отказу сотрудников магазина обслуживать вас."В остальном, применение перчаток не очень помогает, если только выне ухаживаете за больным человеком", – отметил врач-терапевт.