Похоже, судьбу Батьки уже считают предрешенной. Западные соседи уже придумали, как будут взаимодействовать с новой Белоруссией.

Похоже, судьбу Батьки уже считают предрешенной. Западные соседи уже придумали, как будут взаимодействовать с новой Белоруссией.На прошедшем в четверг саммите Европейского союза премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил "Экономический план для демократической Белоруссии". Он представляет собой программу помощи стране после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет свой пост.В документе указано, что Европа способна помочь восточному соседу совершить "прыжок к демократии". Его уже одобрили Венгрия, Словакия и Чехия.В частности, план предполагает начать диалог о введении безвизового режима между Белоруссией и странами Евросоюза. Кроме того, авторы предлагают организовать инвестиции в белорусскую инфраструктуру при участии Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка.Кроме того, в "плане для демократической Белоруссии" говорится о поддержке малого и среднего бизнеса страны. Для этого предлагается организовать специальный фонд. Президент Литвы Гитанас Науседа добавил, что белорусскому МСБ также можно помочь с помощью более широкого представительства на европейском рынке.Ранее члены Европейского союза согласовали вопрос введения санкций против белорусских властей. В санкционный список вошли 40 человек, но по неизвестным причинам Александр Лукашенко в него не попал.