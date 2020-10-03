Он обвиняется в превышение должностных полномочий, присвоение и служебном подлоге.

Заместителем Муромского городского прокурора утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника Межрайонной ИНФС России № 4 по Владимирской области М. Он обвиняется в превышение должностных полномочий, присвоение и служебном подлоге.По информации Следственного комитета, с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2018 года М. издавал приказы о материальном стимулировании сотрудниковинспекции. После этого, пользуясь должностным положением, принуждал их передать ему часть денежных средств, выплаченных в качестве премий. Общая сумма денег, незаконно полученных М. таким образом от подчиненных, составила не менее 360 тыс. рублей.С 20 июля 2016 года по 16 августа 2017 года злоумышленник неоднократно пользовался служебным автомобилем в личных целях, производя заправку топливом за счет средств Инспекции, причинив тем самым ущерб государству на сумму более 18 тыс. рублей.5 февраля 2018 года он незаконно управляя служебной автомашиной по пути следования к месту работы, совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль был поврежден.После этого М. дал указание начальнику отдела общего обеспечения возглавляемой им Инспекции о внесении в приказ заведомо ложных сведений о совершении ДТП водителем Инспекции, привлечении к материальной ответственности и взыскании с него суммы ущерба в размере среднемесячной заработной платы.В ведомстве сообщили, что указанные действия позволили М. скрыть информацию об истинном виновнике дорожно-транспортного происшествия и избежать для себя негативных последствий в виде привлечения к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, за совершение проступка, порочащего честь гражданского служащего Федеральной налоговой службы.Уголовное дело по существу будет рассмотрено Муромский городским судом.​​​Дело расследовано СУ СК России по Владимирской области.