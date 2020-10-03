В регионе трудятся более 20 тысяч педагогов.

Владимирские педагоги накануне Дня учителя получили подарки и поздравления от региональных властей.Губернатор Владимир Сипягин поздравил и наградил лучших учителей дипломами, подарками и денежными призами, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Самые существенные денежные призы выиграли колледжи, ставшие победителями областного конкурса. Гусь-Хрустальный технологический колледж, Киржачский машиностроительный колледж и Ковровский транспортный колледж получили сертификаты на 1 млн рублей каждый. Деньги должны быть потрачены на развитие дуального образования, создание современных условий для работы и учебы.педагогическим работникам были вручены государственные и ведомственные награды. Кроме того, Владимир Сипягин наградил молодых профессионалов из команды Владимирской области, отличившихся в финале VIII Национального чемпионата Ворлдскиллс Россия.В регионе в сфере образования трудятся более 20 тысяч педагогов.